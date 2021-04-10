رئيس الجمهورية يستقبل أبو الغيط

وصل الامين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، السبت، الى قصر السلام ببغداد للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح.

ووصل الامين العام للجامعة العربية، احمد ابو الغيط، صباح اليوم، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

