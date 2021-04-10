بتوجيه من الكاظمي.. توطين رواتب منتسبي فرق من الدفاع هذا الشهر

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وتأكيده المستمر بسرعة انجاز توطين الرواتب لمنتسبي وزاره الدفاع، سينفذ اعتبارا من شهر نيسان التوطين لعدة فرق كمرحلة اولى".وأشار إلى أن "الفرق المشمولة بالمرحلة الأولى هي: الفرقة الاولى وفرقة ١٥ وفرقة١٦ وفرقة٢٠ و قياده عمليات نينوى، والعمل مستمر".