أطعمة تمنحك شعوراً بالسعادة.. إليك القائمة

وقال موقع "بزنس إنسايدر" الصحي، إن "الذين يعانون من الاكتئاب والقلق غالبا ما تكون لديهم مستويات منخفضة من التربتوفان، ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى طرق معالجة ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان".بصرف النظر عن كون هذا السمك مصدر للتربتوفان، يعد السلمون مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميغا 3 وفيتامين D.تعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين، الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة.غني بالتريبتوفان، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A و B12 والسيلينيوم، ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولين، وهو عنصر غذائي مهم بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب.ستساعدك المكسرات أيضا على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان، كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم.يميل اللحم إلى أن يكون غنيا بالبروتين وهو خيار جيد للتربتوفان أيضا. ومع ذلك، يمنح الديك الرومي في عيد الشكر أحيانا سمعة سيئة لأنه يجعل الناس يشعرون بالنعاس، وليس اللحم نفسه هو الذي يغري متناوليه بالرقاد بل حجم الوجبة. وفي الأجزاء الصغيرة، تعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون.يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE..طعام آخر مهم للنباتيين يتمثل بالمنتجات التي تحتوي على فول الصويا، مثل التوفو أو حليب الصويا أو صلصة الصويا، كونها كلها مصادر للتربتوفان.