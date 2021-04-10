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نائب يقترح اعتماد نتائج نصف السنة كنهائية لهذه الشريحة من الطلبة

محليات

2021-04-10 | 08:47
نائب يقترح اعتماد نتائج نصف السنة كنهائية لهذه الشريحة من الطلبة
8,856 مشاهدة

اقترح عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم السبت، اعتماد نتائج الكورس الاول ونصف السنة كنتائج نهائية للمراحل غير المنتهية في المراحل الابتدائية والثانوية.

وقال الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد انتهاء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجين، فإننا نبارك للطلبة والكوادر التربوية ولوزارة التربية هذا النجاح مرة اخرى في اكمال الامتحانات ونشد على أيديهم في اكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن ليتسنى للطلبة معرفة مصيرهم بالاشتراك في الامتحانات الوزارية من عدمها".

وأضاف الزاملي، "كما أنه من الممكن اعتماد نتائج نصف السنة والكورس الاول للمراحل غير المنتهية، كمرحلة نهاية العام الدراسي"، لافتا إلى أن "مراحل السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس اعدادي فبالتأكيد أن الجميع يشتركون بالامتحانات الوزارية على اعتبار ان لدينا طلبة خارجين اعتمدوا على الامتحانات التمهيدية".
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