بالأرقام.. احصائية حديثة عن ضحايا كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة الإصابات بفايروس كورونا حول العالم إلى 135 مليوناً و404 آلاف إصابة.

كما ارتفعت الوفيات إلى مليونين و931 ألفاً.

وزاد عدد المتعافين من المرض إلى 108 ملايين و963 ألفا، وفق أحدث البيانات التي ينشرها موقع "ورلد ميتر".