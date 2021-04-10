خلال ثلاث سنوات.. شركة فرنسية تقترح إعادة إعمار مرفأ بيروت

وأكد جو دقاق المدير العام لـCMA CGM وهي من أكبر شركات الشحن البحري في العالم في لبنان، أن الخطة التي عرضتها الشركة على لبنان لأول مرة في سبتمبر الماضي تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة جراء الانفجار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية لهذه الخطة بما بين 400 و600 مليون دولار.وقال دقاق بحسب وكالة "رويترز": "العرض الذي قدمناه ما زال على الطاولة.. مشروعنا واقعي لأن الأمر عاجل".ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية ليست جزء من هذه الخطة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شركات فرنسية ومؤسسات مالية أبدت اهتماما بها وأن الدولة اللبنانية سيكون لها دور في المشروع من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب طرح عدد من الشركات الألمانية خطة طموحة أخرى لإعادة إعمار مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به التي تضررت بشدة أيضا جراء الانفجار، وتتراوح تكلفتها بين 5 و15 مليار دولار.