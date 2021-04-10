زيدان والبارزاني يبحثان الجهد المشترك في تعقب المخالفين للقانون

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس اقليم كردستان العراق نيچرفان بارزاني، السبت، الجهد المشترك في تعقب المخالفين للقانون.

وقال القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل نيچرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له وبحث معه دور مجلس القضاء الاعلى في تطوير عمل المحاكم في الاقليم والجهد المشترك في تعقب المخالفين للقانون".

وأضاف البيان أن "الاستقبال حضره رئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه".