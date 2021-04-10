اندلاع حريق داخل معمل في الشورجة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدفاع المدني يسيطر على حادث حريق اندلع داخل معمل للكرزات ضمن منطقة الشورجة".

من جانبها قالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بعد اندلاع حادث حريق كبير داخل معمل للكرزات في ازقة شارع الكفاح الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الدفاع المدني في منطقة الشورجة وسط بغداد".وأضافت أن "10 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني شاركت واضطرت الى مد خراطيم مياه لمسافات بعيدة من اجل الوصول إلى موقع المعمل المحترق واخماد النيران بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحادث".