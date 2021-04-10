إيران تعلن تسجيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، السبت، عن تسجيل 19666 إصابة و193 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سیما سادات لاري، إنه "منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 19666 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و78 ألفا و62 إصابة مؤكدة".

واوضحت انه "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2205 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتة الى "تعافي مليون و702 ألفا و62 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".