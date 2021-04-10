"فرقاطة" كندية في طريقها إلى الشرق الأوسط

وقالت الوزارة اليوم السبت إن فرقاطة "كالغاري" في طريقها إلى الشرق الأوسط للمشاركة في عملية "أرتيميس" وهي عملية للقوات المسلحة الكندية مهمتها المساهمة في وقف الإرهاب وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والمحيط الهندي.وذكرت الوزارة أن السفينة ستشارك في مناورات وتدريبات لمكافحة الإرهاب في مياه دول المنطقة.وأضافت أن الفرقاطة التي تحمل على متنها مروحية من طراز CH-148 Cyclone، ستعود إلى كندا عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ قبل انقضاء العام الجاري.