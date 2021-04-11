Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بايدن يعلن حالة طوارئ في مجال الأمن القومي "بسبب روسيا"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

7 طرق "موثوقة" للتخلص من دهون البطن

علم وعالم

2021-04-11 | 06:00
7 طرق "موثوقة" للتخلص من دهون البطن
المصدر:
sputniknews
1,150 مشاهدة

يمكن أن تتسبب الدهون الزائدة في البطن في زيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك، داء السكري من النوع 2، وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون، والنوبات القلبية وأمراض القلب.

وتعد مخاطر المشاكل الصحية الناجمة عن دهون البطن أعلى لأن هذه الدهون تحتوي على نوعين مختلفين من الدهون؛ دهون تحت الجلد، والدهون الحشوية.

تقول بالينسكي-وادـ أخصائية التغذية المعتمدة، ومؤلفة كتاب "حمية دهون البطن": "إن الدهون الحشوية تفرز الهرمونات والمواد الكيميائية التي يمكن أن تزيد من الالتهاب ومقاومة الأنسولين، وهو ما يرتبط بمرض السكري من النوع 2".

يقول المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة الأمريكية إن محيط الخصر الذي يزيد عن 35 بوصة للنساء أو 40 بوصة للرجال يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب.

لكن التخلص من دهون البطن ليس أمرا مستحيلا، يقول مدرب اللياقة البدنية شايني نورفيل:"يتطلب الأمر مزيدًا من الاجتهاد والنية فيما يتعلق بالطعام والتمارين الرياضية وعادات نمط الحياة بشكل عام".

وتوجد بعض التغييرات التي يمكن إجراؤها على عاداتك اليومية للمساعدة في التخلص من دهون محيط الخصر، بحسب موقع U.S. News الأمريكي.

1. كبح السكر المضاف
تنصح بالينسكي-وايد بالحد من السكر المضاف في النظام الغذائي إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية.

2. تجنب الكحول
تمتلئ المشروبات الكحولية بالسعرات الحرارية الزائدة غير الضرورية التي تشق طريقها إلى محيط الخصر، بالإضافة إلى أن بعض المشروبات الكحولية مليئة بالسكر.

3. تناول المزيد من الخضار
أضف المزيد من الخضروات مثل البروكلي والسبانخ إلى نظامك الغذائي، إذ تمتلئ هذه الخضروات بالألياف، لذا ستجعلك تشبع بسرعة أكبر وتسمح للجهاز الهضمي بالعمل بكفاءة أكبر.

4. تناول وجبات متوازنة
يُنصح بتناول ثلاث وجبات في اليوم تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، وتشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة الفاصوليا ودقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة.

5. تناول المزيد من البروتين
يُهضم البروتين ببطء أكثر مقارنة بالكربوهيدرات، ما يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. ويمكن أيضًا حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق هضم البروتين على الكربوهيدرات البسيطة والدهون.

يمكن أن يساعدك استهلاك حوالي 30٪ من السعرات الحرارية من البروتين في تلبية احتياجاتك اليومية وتوفير ما يكفي من البروتين للمساعدةالي حدوث تمثيل الغذائي للتحكم في الشهية.

6. إدارة الإجهاد
العالم مكان مرهق، ولا توجد طريقة يمكن من خلالها التخلص تمامًا من التوتر لمجرد التخلص من دهون البطن. ومع ذلك، يمكن تعلم كيفية التحكم في رد الفعل تجاه التوتر حتى لا تتسبب في اندفاع الكورتيزول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تقول بالينسكي-واد إن أحد الأشياء السهلة التي يمكن القيام بها هو ممارسة التنفس البطيء والمنضبط من خلال أنفك إلى بطنك ثم الزفير بعمق أثناء الضغط على شفتيك، فهذا النوع من التنفس يمكن أن يخفض معدل ضربات القلب، ويقلل من هرمونات التوتر.

7. تمارين القلب الصحيحة
يعد الكارديو نوع من التمارين التي تزيد من ضخ الدم، مثل المشي السريع أو التمارين الرياضية. كما أنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وتقليل التوتر، وتقليل مقاومة الأنسولين، وتقليل الدهون في الجسم بشكل عام.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:39 | 2021-04-14 11:39
17:42 | 2021-04-15 17:42
17:16 | 2021-04-15 17:16
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
21.35%
08:07 | 2021-04-14
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
08:07 | 2021-04-14
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
20.85%
07:58 | 2021-04-15
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
07:58 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
15.46%
08:13 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
08:13 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
14.43%
03:18 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
03:18 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
14.14%
11:00 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
11:00 | 2021-04-15
التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل
13.76%
03:09 | 2021-04-15
التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل
03:09 | 2021-04-15
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.