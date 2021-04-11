القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مراكز قسم شرطة حطين نفذت سلسلة عمليات أمنية تضمنت نصب سيطرات اعتراضية وعمليات تحري ومطاردة لعدد من المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية أسفرت القبض على عدد من المتهمين وفق قضايا تنوعت بين جرائم الشروع بالقتل والقتل العمد والتهديد والايذاء وحيازة الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بالدگة العشائرية".ولفتت الى أن "المتهمين نقلوا الى مراكز للاحتجاز الأمني وبحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية".