مخاطر خفية لطلاء الأظافر.. احذريها!

تتفنن مراكز التجميل الان في صنع اشكال رائعة على اظافرك وصلت لحد تزينها بالماس والمجوهرات، لتصبح تكلفتها باهظة للغاية. ولكن ما تكلفة هذا الطلاء على صحتك؟



الكثير من النساء لا يعرفن أن كثرة استعمال مثل هذه الطلاءات قد تنتج عنه الإصابة ببعض الأعراض المرضية.





السكري

وكشفت دراسة أمريكية عن أن مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر ومثبّت الشعر، قد تزيد خطر الإصابة بمرض السكري، حسبما ذكر موقع "الطبي".



وتتواجد هذه المواد في منتجات متنوعة بينها طلاء الأظافر ومثبتات الشعر والصابون والشامبو، وتبيّن وجود رابط أيضاً بين معدلات هذه المواد ومقاومة هرمون الأنسولين عند النساء اللواتي لا يعانين من السكري، وهي حالة تسبق الإصابة بالنوع الثاني من السكري. وكشفت دراسة أمريكية عن أن مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر ومثبّت الشعر، قد تزيد خطر الإصابة بمرض السكري، حسبما ذكر موقع "الطبي".وتتواجد هذه المواد في منتجات متنوعة بينها طلاء الأظافر ومثبتات الشعر والصابون والشامبو، وتبيّن وجود رابط أيضاً بين معدلات هذه المواد ومقاومة هرمون الأنسولين عند النساء اللواتي لا يعانين من السكري، وهي حالة تسبق الإصابة بالنوع الثاني من السكري.





وحلّل الباحثون معلومات تتعلق بنحو 2359 امرأة في سن يتراوح بين 20 و80 عاماً بين الأعوام 2001 و2008. وتبيّن أن بين المشاركات 217 مصابة بالسكري. وظهر أن اللواتي لديهن معدّلات عالية جداً من نوعين من الفيثاليت في فحوصات البول كن أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالسكري مقارنة باللواتي لديهن أقل معدلات من هذه المواد.



الصداع والتهاب الجلد

كما يحذر أطباء مختصون من أن طلاء الأظافر بأنواعه وألوانه المختلفة يؤثر سلبيا في الصحة العامة للنساء، ويسبب إصابتهن بمخاطر جانبية تشمل الصداع والتهاب الجلد، كما يسبب الطلاء الأحمر بوجه خاص، بقعاً صفراء مؤقتة عند تكرار استعماله.



ويقول اختصاصيو الأمراض الجلدية في كلية "ماونت سيناي" الطبية بنيويورك أن بعض النساء قد يعانين من حساسية تجاه المواد المذيبة التي تدخل في تكوين طلاء الأظافر، وهي عبارة عن مركبات كيماوية مثل الأسيتون والكيتون والزايلين، التي تتفكك عادة ثم تتبخر، وتضاف غالبا لتساعد المادة البلاستيكية الكيميائية المسؤولة عن مرونة الطلاء، والمواد الأخرى التي تجعله قوياً ولامعاً، على التجمد.



وأفاد الخبراء أن هذه المكونات هي التي تسبب الصداع عند تطايرها في الهواء قبل أن يجف الطلاء، لذلك ينصح في حال الرغبة باستخدامه بوضعه على الأظافر في غرفة جيدة التهوية. وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة تمارا جيمس تود، إن الفيثالين يمكن أن يضر بأيض السكر في الدم لكن العلماء أشاروا إلى أن نتائجهم إعتمدت على فترة زمنية محددة، لافتين إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من البحث والمتابعة للنساء لمدة تزيد على السنة من أجل التأكد من النتائج.وحلّل الباحثون معلومات تتعلق بنحو 2359 امرأة في سن يتراوح بين 20 و80 عاماً بين الأعوام 2001 و2008. وتبيّن أن بين المشاركات 217 مصابة بالسكري. وظهر أن اللواتي لديهن معدّلات عالية جداً من نوعين من الفيثاليت في فحوصات البول كن أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالسكري مقارنة باللواتي لديهن أقل معدلات من هذه المواد.كما يحذر أطباء مختصون من أن طلاء الأظافر بأنواعه وألوانه المختلفة يؤثر سلبيا في الصحة العامة للنساء، ويسبب إصابتهن بمخاطر جانبية تشمل الصداع والتهاب الجلد، كما يسبب الطلاء الأحمر بوجه خاص، بقعاً صفراء مؤقتة عند تكرار استعماله.ويقول اختصاصيو الأمراض الجلدية في كلية "ماونت سيناي" الطبية بنيويورك أن بعض النساء قد يعانين من حساسية تجاه المواد المذيبة التي تدخل في تكوين طلاء الأظافر، وهي عبارة عن مركبات كيماوية مثل الأسيتون والكيتون والزايلين، التي تتفكك عادة ثم تتبخر، وتضاف غالبا لتساعد المادة البلاستيكية الكيميائية المسؤولة عن مرونة الطلاء، والمواد الأخرى التي تجعله قوياً ولامعاً، على التجمد.وأفاد الخبراء أن هذه المكونات هي التي تسبب الصداع عند تطايرها في الهواء قبل أن يجف الطلاء، لذلك ينصح في حال الرغبة باستخدامه بوضعه على الأظافر في غرفة جيدة التهوية.

كما ينصح باستخدام أنواع وألوان مختلفة إذا استمر الصداع، فقد يحتوي بعضها على مكونات أقل تطايراً من الأخرى مثل مذيبات الكيتون التي تعتبر أفضل نسبيا من الاسيتون والزايلين.



ولفت الباحثون إلى أن التهاب الجلد المتسبب عن طلاء الأظافر قد ينتج عن الحساسية لأحد المكونات، فتظهر الأعراض التي تشمل احمرار الجلد والشعور بالحكة وتقشر الجلد أو تشققه، وتكون حويصلات صغيرة حول الأظافر، في أسوأ الحالات، كما قد يسبب الالتهاب لبعض الأماكن الحساسة من الجسم مثل الوجه والرقبة نتيجة لمس الأظافر المطلية قبل أن يجف عليها الطلاء تماماً، موضحين أن مادة تولين سلفوناميد هي المسؤولة عن حدوث الالتهابات، لذا بدأت بعض الشركات في إنتاج أنواع من طلاء الأظافر تحتوي على بديل لا يسبب الالتهابات.



وحذر الخبراء أن الألوان الحمراء الداكنة للطلاء قد تترك بقعاً صفراء اللون على الأظافر بصفة مؤقتة، خصوصا عند تكرار استخدامه بانتظام أو لفترة طويلة تزيد عن أسبوع، كما قد تؤثر هذه المستحضرات في النساء الحوامل والمرضعات لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها.





