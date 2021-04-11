النقل تسجل حدوث هزتين ارضيتين شرق قضاء بنجوين

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين اليوم الموافق في قضاء بنجوين من محافظة السليمانية".واضاف البيان ان "الهزتين سجلتا في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (57) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية، والثانية في عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها (3،7 )درجة وتبعد (53) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية".وتابع انه "لم يثبت الشعور بهما"، داعيا المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة النقل، عن تسجيل مراصدها الزلزالية حدوث خمس هزات ارضية في قضاء بنجوين شرق السليمانية، فيما اشارت الى انه تم الشعور في بعضها شعورا خفيفا.