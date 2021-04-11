الزراعة تعلن السيطرة على الحدود ودخول البضائع

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي خلال المؤتمر الأول (زرع في العراق.. صنع في العراق)، الذي عقده اليوم مجلس النواب برعاية النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، "نثمِّن دعم لجنة الزراعة والنائب الاول لرئيس البرلمان للقطاع الزراعي"، لافتاً الى أن "الوزارة حاربت الفساد وتمكنت من اصدار القرارات الجريئة لحماية المنتج المحلي".وتابع "اننا سيطرنا على الحدود ودخول البضائع بدعم من رئيس الوزراء ورئيس المنافذ الحدودية"، موضحاً أن "القرار الأهم هو وضع تسعيرة للحنطة والشعير والشلب".واوضح ان "هذا المؤتمر هو نصرة لقطاع الزراعة والفلاحين"، لافتاً الى أن "دخول الدجاج ومقاطعها يؤدي الى تهديد الثروة الحيوانية".واوضح الخفاجي "سوف نسعر طبقة البيض والدجاج للسيطرة على السوق"، مبيناً أن "حماية المستهلك هدف مركزي لأن الفقراء تأثروا كثيراً بارتفاع سعر الصرف".