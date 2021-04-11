خلية الازمة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال في رمضان

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، انه "في ظل الزيادة الاخيرة باعداد الاصابات نناقش حاليا اكثر من خيار لفرض الحظر خلال شهر رمضان المبارك"، مبينا ان "الاول هو المضي باتجاه الحظر الشامل خلال الايام العشرة الاولى من الشهر".واضاف ان "الخيار الثاني الاقرب والانجع هو تطبيق الحظر الشامل لايام الخميس والجمعة والسبت مع زيادة ساعات الحظر الجزئي ليمتد من الساعة ٧ مساء الى ٥ فجرا"، داعيا "الحكومة العراقية ووزارة الصحة الى تغيير خططها بخصوص حث المواطن على الالتزام بالتعليمات الصحية واوقات الحظر وزيادة الوعي بضرورة سرعة التطعيم بلقاح كورونا".