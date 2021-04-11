الكاظمي: الحكومة حريصة على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير اجرى زيارة الى مشروع ملعب نادي الميناء الاولمبي وذلك خلال زيارته الحالية الى محافظة البصرة، اليوم الاحد، برفقة وفد حكومي".واضاف البيان ان "الكاظمي تفقد سير الأعمال في الملعب، ووجه بمضاعفة العمل فيه وبهمة كبيرة، لانجازه واكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزا لبطولة خليجي ٢٥، التي يسعى العراق لاستضافتها في محافظة البصرة".وبحسب البيان، اكد الكاظمي ان "الحكومة حريصة على اكمال كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعكس سمعة العراق ويظهر قدرته على استضافة مختلف الانشطة والفعاليات الرياضية".