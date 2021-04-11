بالصور..محتجون يغلقون دوائر حكومية وطرق مهمة في الناصرية

وقال مراسل السومرية نيوز في الناصرية ان مئات المتظاهرين من شرائح العقود والاجراء اليومين اغلقوا مديرية بلديات ذي قار احتجاجا على عدم شمولهم بقانون 315 وتكييف اوضاعهم ضمن الملاك الحكومي.الى ذلك قطع محتجون من معتصمي المؤسسات النفطية الطرق والجسور المهمة في المدينة في محاولة تصعيدية جديدة.وتشهد مدينة الناصرية تصاعدا بالاحتجاجات الشعبية منذ اشهر على خلفية عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالب المتظاهرين والتي غالبا ما تدعو الى توفير فرص العمل واصلاح الواقع الاقتصادي.