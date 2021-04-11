المالكي وبارزاني يؤكدان ضرورة الوصول لحلول جذرية للمشاكل بين بغداد وأربيل

وقال ائتلاف دولة القانون في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم، رئيس اقليم كردستان نيچرفان بارزاني والوفد المرافق له".واضاف أن "اللقاء تناول تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، وضرورة تعزيز التعاون للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".وشدد المالكي "على أهمية اعتماد الحوارات الجادة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور خصوصا في مسالة توزيع الثروات الطبيعية وبما يحقق مصالح جميع المواطنين"، مشيراً الى "اهمية تهيئة الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات وتوفير الامن الانتخابي، بما يحفظ حقوق الشعب العراقي في تشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات".