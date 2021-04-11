بالوثيقة: التربية توجه بتشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين

وجهت وزارة التربية، اليوم الاحد، بتشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين وفق قرار مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، في السادس من نيسان الحالي، على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين وفق الغطاء المالي بموازنة 2021.