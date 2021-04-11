الكاظمي يؤكد حرص الحكومة وجدّيتها على تطوير الصناعات النفطيَّة

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حرص الحكومة وجدّيتها على تطوير الصناعات النفطيَّة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وضعَ، حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة (CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطيَّة بوزارة النفط".



وأكد الكاظمي "حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطيَّة في العراق، كونها من الركائز المهمَّة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الإيرادات الماليَّة، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي". وأكد الكاظمي "حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطيَّة في العراق، كونها من الركائز المهمَّة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الإيرادات الماليَّة، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".