طيران الجيش يقتل 5 عناصر بداعش ويدمر أوكارا في حمرين

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد أن انطلقت القطعات الامنية صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى، تمكنت القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية من تدمير اربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات داعش من قبل طيران الجيش، وتدمير كرفان وعجلة زراعية".وأردف البيان، "وفي محور القوات الخاصة تم تدمير وكرين و٣ قنابر هاون وصاروخ قاذفة".وتابع، "اما في محور الحشد الشعبي تم تدمير معبر وعجلتين وضبط دراجة نارية"، مضيفة "في حين تمكنت قوات الرد السريع وضمن محورها من تدمير ٤ أوكار و٣ عبوات ناسفة، ودمرت نفقين و٣ قنابر هاون".