الكاظمي: الحكومة حريصة على إنجاح خليجي البصرة

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "اجرى زيارة الى المدينة الرياضية في محافظة البصرة، واطلع على ملعب جذع النخلة الذي يتسع لخمسة وستين الف متفرج، وملعب الفيحاء ( ١٠) الاف متفرح والساحات التدريبية، كما تجول في باقي مرافق المدينة الرياضية".وابدى الكاظمي، بحسب البيان، "اهتماما كبيرا باستمرار العمل في مرافق المدينة الرياضية التي تعد صرحا رياضيا كبيرا ، وايضا مواصلة تطوير المنشآت الرياضية في محافظة البصرة عموما، التي اصبحت مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية في مقدمتها خليجي ٢٥".وشدد رئيس الوزراء على "حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والاسناد من اجل انجاح البطولة واستضافة الاشقاء في البصرة الفيحاء".