كردستان.. قرارات جديدة خلال رمضان

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي حضره، أن "اللجنة العليا قررت منع أي تجمع أو اجتماعات، فضلا عن فتح المساجد أثناء شهر رمضان"، لافتاً إلى أنه "سيتم تغريم أي شخص غير ملتزم بارتداء الكمامة".وأضاف، أن "القرارات تضمنت أيضا استمرار إغلاق المدارس وبقاء الدراسة بشكل إلكتروني"، مشيرا إلى أن "يوم الخميس من كل أسبوع يعود الدوام بكل المؤسسات الحكومة".وتابع أنه "لم يقرر بعد برفع حظر التجوال من عدمه ولكن سيتم اتخاذ اجراءات مناسبة لشهر رمضان"، موضحا أنه "سيتم تنفيذ جميع قرارات اللجنة اعتبارا من الغد".