دول عربية وإسلامية تعلن عن أول أيام شهر رمضان

وأشارت معظم الهيئات الإسلامية في الدول العربية إلى تعذر رؤية الهلال مساء الأحد ليكون يوم الاثنين مكملا لشهر شعبان، على أن يكون الثلاثاء غرة شهر رمضان الفضيل.وأوضحت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والأردن ولبنان وتونس، بالإضافة إلى ديوان الوقف السني في العراق ولجنة الأهلة في صنعاء، أنه "بسبب تعذر رؤية الهلال يوم الأحد، فإن الثلاثاء أول أيام شهر الصوم، وكذلك في كل من إندونيسيا وتركيا".كما أعلن المغرب وموريتانيا، أن "أول أيام الشهر المبارك سيكون يوم الثلاثاء فلكيا".