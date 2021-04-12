رئيس الجمهورية: لا بديل عن تعزيز سيادة القانون

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، إبراهيم بحر العلوم، لبحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، والجهود الرامية إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة تعزز ثقة المواطن في العملية السياسية".وشدد صالح على، أنه "لا بديل عن تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على إرساء روح المواطنة والعمل على توفير متطلبات عراق آمن مستقر ذي سيادة كاملةً، تشترك في إنجاز متطلباته الفعاليات المجتمعية والفاعلين السياسيين ومراكز التفكير السياسي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز القرار السياسي".