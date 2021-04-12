القبض على متهمين اثنين بالقتل ومتهم آخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".واضاف البيان ان "قوة من لجنة مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة ألقت القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بعد توافر معلومات بشأنه من المصادر كونه يقوم ببيع الأعضاء البشرية، وبعد اخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض عليه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الاعضاء البشرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".