بالفيديو: لحظة سقوط اللاعب المغربي الساقي داخل الملعب قبل وفاته

توفي لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي عن 21 عاما، أمس الأحد، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط الساقي، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ بذلك الساقي آخر أنفاسه.