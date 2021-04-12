Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بايدن يعلن حالة طوارئ في مجال الأمن القومي "بسبب روسيا"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد انتفاء مبررات رفع سعر الصرف.. انتقادات برلمانية لإصرار الحكومة على موقفها

سياسة

2021-04-12 | 05:28
بعد انتفاء مبررات رفع سعر الصرف.. انتقادات برلمانية لإصرار الحكومة على موقفها
8,381 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز
ما زالت تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يدفع ثمنها المواطن البسيط من قوت عائلته، ففي الوقت الذي أشار فيه برلماني الى انتفاء جميع مبررات الحكومة في رفعها سعر الصرف، أشار اخر الى ان اجراءات الحكومة اضرت بالمواطن البسيط وستبقى الموازنة تحت ضغط الشارع.

المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، دعا القوى السياسية التي صوتت على سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب العراقي نتيجة لارتفاع أسعار السلع والضرر بقوت المواطن البسيط.

وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن "ائتلاف دولة القانون كان واضح في موقفه برفض عدد من المواد في الموازنة ومن بينها سعر الصرف ولم ندخل الى جلسة التصويت عليها، وكانت لدينا عدة ملاحظات وطالبنا من اللجنة المالية والقوى السياسية اجراء بعض التعديلات من أجل الخروج بموازنة تلبي طموحات الشعب العراقي"، مبينا ان "المتضرر الوحيد من سعر الصرف الذي أقرت فيه الموازنة هو المواطن البسيط نتيجة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية".

واضاف النوري، ان "القوى السياسية التي دخلت الى جلسة التصويت وصوتت على سعر الصرف، عليها أن تتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي نتيجة لارتفاع الأسعار التي أثرت سلبا على قوت المواطن"، لافتا الى انه "للاسف الشديد اتخذت الحكومة سلسة اجراءات اضرت بالمواطن وكانت اللجنة المالية البرلمانية مجاملة للحكومة في تلك الإجراءات ، اضافة الى القوى السياسية التي صوتت على تلك الإجراءات".

واكد ان "الموازنة للأسف الشديد لم تتضمن اي ايجابيات للمواطن البسيط حيث خلت من الدرجات الوظيفية كما تضمنت ظلم واضح لمحافظات الوسط والجنوب، ولم تنصف الخريجين والمعتصمين المطالبين بانصافهم"، مشددا على ان "الموازنة ستبقى تحت ضغط الشارع ، اضافة الى اننا ذهبنا للطعن في بعض موادها التي نعتقد أنها غير قانونية".

من جانبه فقد اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، ان جميع المبررات التي وضعتها الحكومة في سبيل رفع سعر الصرف قد انتفت ولم يعد لها وجود.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة سبق لها وان وضعت أسباب لرفع سعر الصرف ومضت في قرارها على ضوء تلك المبررات"، مبينا ان "السبب الاول هو عدم توفر سيولة مالية لدفع الرواتب نتيجة لانخفاض سعر برميل النفط حيث انتهى هذا العذر بارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر مما هو موجود بالموازنة"، مبينا ان "المبرر الثاني كان لحماية المنتج المحلي لكنه ايضا انتفى بعد قرار مجلس الوزراء فتح استيراد المحاصيل الزراعية التي أمامها منتج محلي ومن بينها محصول الطماطم والدواجن".

وتابع ان "المبرر الثالث كان محاولة منع تهريب العملة والفواتير المزورة وحين انخفضت مبيعات البنك المركزي أشارت حينها الى نتائج قرارها بدأت تظهر، لكن الحقيقة ان مبيعات البنك المركزي حينها انخفضت بسبب تذبذب سعر السوق وبيعه بالسوق السوداء بسعر ارخص من سعر البنك المركزي اضافة الى وجود احتياطي من الدولار لدى المصارف استخدمته في تلك الفترة"، لافتا الى ان "مبيعات البنك المركزي اليوم عادت الى الارتفاع بعد التصويت على الموازنة وارتفاع سعر الدولار بالسوق أعلى من سعر البنك المركزي وسترتفع تلك المبيعات اكثر بالايام المقبلة حتى تصل الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا ما يعني انتفاء المبرر الثالث لدى الحكومة في رفعها سعر الصرف".

واكد الفيلي، ان "جميع القرارات التي مضت بها الحكومة في ملف سعر الصرف كان خطأ يتبعه اخطاء اخرى، دون معالجة حقيقية مع إصرار على عدم الاعتراف بالخطأ والإصرار على المضي في تلك السياسة التي دفع ثمنها المواطن البسيط وسيكون لها تبعات سلبية اكبر بالفترة المقبلة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:39 | 2021-04-14 11:39
17:42 | 2021-04-15 17:42
17:16 | 2021-04-15 17:16
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
21.35%
08:07 | 2021-04-14
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
08:07 | 2021-04-14
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
20.86%
07:58 | 2021-04-15
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
07:58 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
15.47%
08:13 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
08:13 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
14.43%
03:18 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
03:18 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
14.14%
11:00 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
11:00 | 2021-04-15
التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل
13.76%
03:09 | 2021-04-15
التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل
03:09 | 2021-04-15
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.