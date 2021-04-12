المتحدث باسم القائد العام يعلن اعتقال 6 ارهابيين في 3 محافظات

وقال اللواء رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل، عملياتها التي تهدف لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المُتطرف في بلاد الرافدين، بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ".وأضاف أن "أبطال الجهاز تمكنوا من إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية في أقضية ( الخالدية - الفلوجة - الكرمة ) في مُحافظة الأنبار غرب البلاد"، اضافة الى "القبض على أحد الأهداف الإرهابية المطلوبة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".واضح اللواء رسول أن "أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب اختتموا عملياتهم بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء مخمور (بمحافظة نينوى) بعمليةٍ نوعية نفذتها قوةٌ خاصة".