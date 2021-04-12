في أيار المقبل.. العراق يلاعب طاجكستان ودياً

وستقام المباراة الودية في الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك في ختام معسكر أسود الرافدين في محافظة البصرة قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية.وخاطبت الهيأة التطبيعية عددا من الاتحادات الآسيوية لتأمين مباراة ودية ثانية لمنتخبنا الوطني في البصرة، وذلك حسب المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني (ستريشكو كاتانيتش) لتحضير المنتخب لمباريات الحسم في المجموعة الثالثة.