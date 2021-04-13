باقة مميزة من البرامج والمسلسلات الرمضانية طيلة الشهر الفضيل على السومرية

ككل عام تنفرد قناة السومرية بعرض باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات الرمضانية، حيث تبقي المشاهد مسمّرا أمام شاشتها طوال اليوم. وفي ضوء سعيها الدائم لتوفير المتعة والفائدة لمشاهديها الكرام في شهر رمضان المبارك، تعرض السومرية مجموعة متنوعة من المسلسلات الرمضانية ذات الإنتاجات العربية الضخمة والبرامج التلفزيونية المميزة مع اعلاميين متألقين طيلة الشهر الفضيل.

أنتم على موعد مع البرامج الثقافية والدينية والترفيهية، طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة السومرية. كما ستتسنى لكم فرصة المشاركة بالألعاب الرمضانية لربح جوائز متنوعة.

في خلقه شؤون، برنامج وثائقي عن حكمة الله في مخلوقاته التي نراها ضعيفة وتراودنا أسئلة كثيرة عنها، وفيه نربط هذه المخلوقات بما فيها من حكمة وعبرة في القرآن الكريم. تشاهدونه يومياً الساعة 6:30 مساءً على شاشة السومرية. برنامج وثائقي عن حكمة الله في مخلوقاته التي نراها ضعيفة وتراودنا أسئلة كثيرة عنها، وفيه نربط هذه المخلوقات بما فيها من حكمة وعبرة في القرآن الكريم. تشاهدونه يومياً الساعة 6:30 مساءً على شاشة السومرية.

قصة مسجد، محطتكم على السومرية التي تزودكم بنبذة تاريخية عن أهم المساجد في العالم.



قليل عن، موعدكم مع المعلومات العامة عن مواضيع متنوعة تثير الاهتمام وتغني الثقافة. تتابعون هاتين الفقرتين على صفحات الخاصة بالسومرية وعلى محطتكم على السومرية التي تزودكم بنبذة تاريخية عن أهم المساجد في العالم.موعدكم مع المعلومات العامة عن مواضيع متنوعة تثير الاهتمام وتغني الثقافة. تتابعون هاتين الفقرتين على التواصل الإجتماعي الخاصة بالسومرية وعلى الموقع الإلكتروني

"بالـ 90" برنامج مسابقات رمضانية يتنقّل خلاله علاء بتي بين المحافظات العراقية كافة ويتجوّل في أماكن تجمعات الشباب والعائلات ليشركهم في مجموعة من الألعاب والألغاز والمسابقات التي تخوّلهم لربح جوائز عديدة. ويهدف البرنامج في عمقه إلى تعريف المشاهد على العادات والتقاليد الرمضانية الخاصة بكل محافظة عراقية. تتابعونه يومياً الساعة 9:30 مساءً على السومرية طيلة الشهر الفضيل. برنامج مسابقات رمضانية يتنقّل خلاله علاء بتي بين المحافظات العراقية كافة ويتجوّل في أماكن تجمعات الشباب والعائلات ليشركهم في مجموعة من الألعاب والألغاز والمسابقات التي تخوّلهم لربح جوائز عديدة. ويهدف البرنامج في عمقه إلى تعريف المشاهد على العادات والتقاليد الرمضانية الخاصة بكل محافظة عراقية. تتابعونه يومياً الساعة 9:30 مساءً على السومرية طيلة الشهر الفضيل.

"المسحراتي" سيدخل قلوبكم بعدما يدخل ياسر سامي الى بيوت الفنانين والاعلاميين والرياضيين والمشاهير العراقيين، فضلا عن زيارة العوائل العراقية في وقت السحور. يقدم البرنامج ألعاباً مسلية مع الضيوف وفرصة ربح جوائز ووجبة سحور رمضانية ممتعة. موعدكم هذه السنة مع المرح والتسلية والجوائز إذ حيث يوجد ياسر سامي يوجد ضحك وترفيه. يُعرض يومياً الساعة 00:15 بعد منتصف الليل مباشرةً على الهواء. سيدخل قلوبكم بعدما يدخل ياسر سامي الى بيوت الفنانين والاعلاميين والرياضيين والمشاهير العراقيين، فضلا عن زيارة العوائل العراقية في وقت السحور. يقدم البرنامج ألعاباً مسلية مع الضيوف وفرصة ربح جوائز ووجبة سحور رمضانية ممتعة. موعدكم هذه السنة مع المرح والتسلية والجوائز إذ حيث يوجد ياسر سامي يوجد ضحك وترفيه. يُعرض يومياً الساعة 00:15 بعد منتصف الليل مباشرةً على الهواء.

"زوروني كل سنة مرة" والإعلامية المتألقة أنغام القره غولي، حيث تحاور فنانين ومشاهير من الصف الأول يحبهم الجمهور وينتظر أعمالهم بشوق. البرنامج الذي سيكسر الحواجز بين حياة الفنانين العائلية والخاصة وحياتهم الفنية، وتركز على إظهار شخصيتهم وأعماقها في حوارٍ سلس وممتع. انتظروا البرنامج كل مساء الساعة 11:15 على السومرية. والإعلامية المتألقة أنغام القره غولي، حيث تحاور فنانين ومشاهير من الصف الأول يحبهم الجمهور وينتظر أعمالهم بشوق. البرنامج الذي سيكسر الحواجز بين حياة الفنانين العائلية والخاصة وحياتهم الفنية، وتركز على إظهار شخصيتهم وأعماقها في حوارٍ سلس وممتع. انتظروا البرنامج كل مساء الساعة 11:15 على السومرية.

الى ذلك، تقدم السومرية باقة من المسلسلات الرمضانية الضخمة التي يشارك فيها نخبة من ألمع الممثلين ونجوم الدراما العربية.

مسلسل ٢٠٢٠ تدور أحداثه في اطار من الجريمة والشك والبحث المستمر عن مجرم يتسبب في وقوع جرائم عديدة تحدث في الخفاء، بينما هناك نقيب جيش تسمى "سما" تود الإقاع به وسجنه لتحقيق العدالة، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار الشائك. يشارك في العمل الدرامي مجموعة من كوكبة الفن العربي، فالعرض من بطولة نادين نسيب نجيم و قصي خولي، ومجموعة من ممثلين لبنانيين وعرب من بينهم رولا بقسماتي وفادي إبراهيم وكارمن لبس وحسين مقدم ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين وجنيد زين الدين والفنان اللبناني رامي عياش كضيف شرف. تشاهدونه يومياً الساعة 8:30 مساءً، كما يمكنكم إعادة مشاهدة الحلقات ولمدة 24 ساعة على تدور أحداثه في اطار من الجريمة والشك والبحث المستمر عن مجرم يتسبب في وقوع جرائم عديدة تحدث في الخفاء، بينما هناك نقيب جيش تسمى "سما" تود الإقاع به وسجنه لتحقيق العدالة، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار الشائك. يشارك في العمل الدرامي مجموعة من كوكبة الفن العربي، فالعرض من بطولة نادين نسيب نجيم و قصي خولي، ومجموعة من ممثلين لبنانيين وعرب من بينهم رولا بقسماتي وفادي إبراهيم وكارمن لبس وحسين مقدم ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين وجنيد زين الدين والفنان اللبناني رامي عياش كضيف شرف. تشاهدونه يومياً الساعة 8:30 مساءً، كما يمكنكم إعادة مشاهدة الحلقات ولمدة 24 ساعة على الموقع الإلكتروني للسومرية.

"جلمود الصحارى" المسلسل الأردني البدوي المعاصرالذي يحكي قصة حب وتضحية بين "جلمود" و"صحارى"، ينتابها الكثير من العقد والخلافات بسبب المشاكل التي يواجهونها بين القبائل، حيث يدخل الثأر وتتأزم الأحداث. "جلمود الصحارى" بطولة منذر رياحنة ومحمد المجالي وعلا مضاعين وعبير عيسى، تأليف الدكتور سليمان ابو شارب وإخراج رولا حجه. يُعرض يومياً الساعة 7:00 مساءً على شاشة السومرية والحلقات موجودة لمدة 24 ساعة على المسلسل الأردني البدوي المعاصرالذي يحكي قصة حب وتضحية بين "جلمود" و"صحارى"، ينتابها الكثير من العقد والخلافات بسبب المشاكل التي يواجهونها بين القبائل، حيث يدخل الثأر وتتأزم الأحداث. "جلمود الصحارى" بطولة منذر رياحنة ومحمد المجالي وعلا مضاعين وعبير عيسى، تأليف الدكتور سليمان ابو شارب وإخراج رولا حجه. يُعرض يومياً الساعة 7:00 مساءً على شاشة السومرية والحلقات موجودة لمدة 24 ساعة على الموقع الإلكتروني

"ولاد ناس" مسلسل درامي اجتماعي مصري من تأليف واخراج هاني كمال، بطولة صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، بالاضافة الى عدد من نجوم الدراما المصرية. يلقي الضوء على حال الأسر المصرية في مجتمعنا، والعلاقة بين الآباء والأبناء، بالاضافة الى انه يعالج أوضاع التعليم والتربية بحسب الطبقات الاجتماعية، والمشاكل التي تنتج عنها. تتابعونه يومياً الساعة 10:30 مساءً على السومرية. مسلسل درامي اجتماعي مصري من تأليف واخراج هاني كمال، بطولة صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، بالاضافة الى عدد من نجوم الدراما المصرية. يلقي الضوء على حال الأسر المصرية في مجتمعنا، والعلاقة بين الآباء والأبناء، بالاضافة الى انه يعالج أوضاع التعليم والتربية بحسب الطبقات الاجتماعية، والمشاكل التي تنتج عنها. تتابعونه يومياً الساعة 10:30 مساءً على السومرية.

تابعوا مسلسلات رمضان 2021 على السومرية برفقة نخبة من ألمع الممثلين والنجوم العرب، واستمتعوا بالبرامج المتميزة على شاشتنا.