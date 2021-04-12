بالفيديو والصور: الشيف بوراك في منزل أحلام... ما الطبخة؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تجمع الفنانة أحلام الشامسي بالشيف بوراك، حيث تساءل الجمهور عن سر لقائهما.

وتبين لاحقا ان الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي استقبلت في منزلها في دبي الشيف التركي الشهير بوراك، للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لولوة. وشاركت متابعيها على تطبيق سناب شات بفيديوهات من هذه الزيارة، فضلا عن الاطباق الشهيرة التي يقدمها الشيف المميز.

وظهرت أحلام في احدى الفيديوهات وهي تتذوّق طبق ورق العنب من تحضير الشيف بوراك.

وفي مقاطع اخرى، ظهرت ابنتها وهي تساعد بوراك في أداء "حركات الطهي" التي يتميز بها، اذ كانت تحاول كسر القالب الذي أعده الشيف والذي على ما يبدو أنه قد أعد بداخله طبق مميز.