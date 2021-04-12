أفضل مرطّب شفاه طبيعي... جرّبيه!

تسعى النساء للحفاظ على جمالها واطلالتها الأنيقة والمميزة. ومن ضمن الروتين اليومي للعناية بالبشرة، تعطي النساء الاهتمام للشفاه لكي لا تبدو متشققة وجافة. وفي التالي نقدم اليك المرطب الطبيعي الافضل للعناية بالشفاه.

تستخدم المواد الطبيعية في إعداد الكثير من وصفات العناية بالبشرة. ولذلك نقدم اليك أفضل مرطب شفاه طبيعي يمكنك تطبيقه في المنزل لجعل شفاهك براقة وجذابة وناعمة.

زيت الزيتون الطبيعي

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر ومنها الأحماض الدهنية التي توفر التغذية للشفاه وتساعد على إعطائها المزيد من النعومة.

كيفية استخدامه؟

يمكن استخدامه بوضع القليل من زيت الزيتون على الشفاه ثم يُترك ليتم امتصاصه.

كرّري هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، وستلاحظين الفرق!