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بالوثيقة.. تحويل الإجراء إلى عقود في بلدية الناصرية
محليات
2021-04-12 | 11:18
1,891 مشاهدة
حصلت وكالة السومرية نيوز، اليوم الاثنين، على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير بلدية الناصرية كاظم جبر، تضمنت تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود في بلدية الناصرية.
في ما يلي نص الوثيقة:
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