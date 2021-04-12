بالوثيقة.. تحويل الإجراء إلى عقود في بلدية الناصرية

حصلت وكالة السومرية نيوز، اليوم الاثنين، على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير بلدية الناصرية كاظم جبر، تضمنت تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود في بلدية الناصرية.



في ما يلي نص الوثيقة: