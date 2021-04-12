"ناسا" تعلن تأجيل أول رحلة طيران على كوكب المريخ

وكانت هذه الرحلة المرتقبة عبر طائرة مروحية صغيرة ستكون أول رحلة جوية على الإطلاق خارج كوكب الأرض.وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن رحلة الطائرة الموجودة حاليا على سطح المريخ، تأجلت إلى الرابع عشر من أبريل الجاري على أقرب تقدير.وتشير بيانات الفضاء، إلى أن هذه المروحية المسيرة مزودة بـ1500 قطعة من ألياف الكربون، إضافة إلى الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران.واعتمدت صناعة هذه الطائرة على السليكون والنحاس، والأكثر رمزية في الأمر أنها حملت قطعة قطن من طائرة "فلاير" التي أنجزت أول رحلة جوية سنة 1903 وعُرفت كثيرا باسم "كيتي هوك".وتقع بلدة كيتي هوك بلدة في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية. وذاع صيتها كثيرا عندما قام الأخوان رايت بأول رحلة بالطائرة في 17 ديسمبر 1903.وتم الانتباه إلى الخلل التقني أثناء تجريب الدوارات، وهي مرحلة ضرورية قبل انطلاق الرحلة التاريخية، لأنها الأولى من نوعها في التاريخ.