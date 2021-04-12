صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ 1818 إصابة بكورونا

وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 1818 موزعة كالآتي :أبو دشير -----------------46أبو غريب ----------------106الإسكان------------------30الاعلام-------------------31البياع-------------------41التاجي------------------34التراث ------------------23الحارثية------------------23الحرية------------------80الخطيب------------------30الدورة------------------83الدولعي------------------34الرحمانية -----------------33السيدية-----------------53الشالجية------------------ 34الشرطة الخامسة------------21الشرطة الرابعة--------------15الشعلة-------------------65الصالحية -----------------25الطوبجي----------------- 29العامرية------------------ 49العطيفية------------------ 35العلاوي------------------ 20الغزالية------------------ 85القادسية------------------ 32الكاظمية-----------------62اللطيفية------------------19المحمودية----------------58المعالف------------------23المكاسب----------------- 21المنصور------------------ 56المواصلات----------------23النصر والسلام--------------31الوشاش-------------------26اليرموك ------------------40اليوسفية----------------- 6جكوك--------------------33حي الجامعة--------------- 62حي الجهاد----------------59حي الخضراء ---------------34حي العامل-----------------45حي العدل-----------------47حي الفرات----------------23سويب ------------------23شارع حيفا-----------------20كرادة مريم-----------------20ناحية الرشيد ---------------17سكنة جانب الرصافة---------8محافظة النجف ------------1محافظة البصرة -----------1محافظة بابل---------------2محافظة كربلاء--------------1الشفاء:1401الوفيات: