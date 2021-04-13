تعرف الى أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان... للدول العربية حصة منها!

ولفت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير بالخصوص إلى تفاوت "ساعات الصيام من دولة لأخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي".وتبعا لذلك، تسجل في جزر القمر، أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، حيث "ستكون ساعات الصيام في العاصمة موروني حوالي 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم رمضان".يشار في هذا الصدد إلى وجود دول "يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، بينما دول أخرى تصوم 12 ساعة، رغم أن معدل ساعات الصيام في أغلب الدول العربية يتراوح ما بين 14 و15 ساعة".وفي روسيا، على سبيل المثال، "يصل عدد ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة".كما يصل عدد ساعات صيام رمضان هذا العام في فنلندا إلى 23 ساعة و5 دقائق، وهي "تحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالميا وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد".