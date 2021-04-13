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لائحة بالأطعمة التي تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة... تناولوها في رمضان!

علم وعالم

2021-04-13 | 03:13
لائحة بالأطعمة التي تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة... تناولوها في رمضان!
المصدر:
سبوتنيك
2,319 مشاهدة

يمكن لبعض الأطعمة أن تحافظ على الشعور بالامتلاء لفترة أطول من غيرها، حيث تتميز هذه الأطعمة بخصائص معينة تعوض الجوع، ومن شأنها أن تكون الوجبة المثالية في شهر رمضان المبارك.

وضع باحثون في جامعة "سيدني" في عام 1995 مؤشرا للشعور بالشبع بعدف قياس مدى فعالية الأطعمة المختلفة في تحقيق أقصى حد من الشبع أو الامتلاء يستمر لفترة طويلة، حيث تناول المشاركون أطعمة مختلفة وقدموا تصنيفًا لمدى شبعهم بعد ساعتين من تناول الطعام.

وبحسب موقع "medicalnewstoday" المتخصص بالصحة والطب، فإن تناول الأطعمة التي تقدم شعورا قويا بالشبع تساعد في التحكم بعملية استهلاك السعرات الحرارية.
ونوه المصدر إلى أن تناول وجبة تحتوي على أطعمة مليئة تؤدي إلى تقليل حجم الحصة والوجبات الخفيفة بين الوجبات وتزيد من فترة الشعور بالشبع وتساهم أيضا بفقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الطريقة في التحكم بالوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية الإجمالية التي يستهلكها الشخص في اليوم.

وأدرجت الصحيفة لائحة بالأطعمة ذات درجات عالية من الشبع والتي قد تساعد في إبقاء الناس ممتلئين لفترة أطول من غيرهم. ويمكن أن يكون تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي طريقة مفيدة للتحكم في تناول السعرات الحرارية وتحسين الصحة العامة، وهذه الأطعمة هي:

1- البطاطس المسلوقة
 
 
حصلت البطاطس المسلوقة أو المخبوزة على أعلى درجة من أصل 323 درجة. بينما سجلت البطاطا المقلية درجة منخفضة نسبيًا بلغت 116درجات.

وتعتبر البطاطس من الأطعمة عالية الكثافة والغنية بالمكملات الغذائية، حيث قدم النشاء وفيتامين "ج" والعديد من العناصر الغذائية الصحية الأخرى.
 
2- البقوليات
 

تعتبر البقوليات من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية جدا وتشمل عدة أطعمة مثل الفول والبازلاء والحمص والعدس.
 
وهي عبارة عن كربوهيدرات قابلة للهضم ببطء وتحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، وتعني هذه الفوائد أن البقوليات هي أطعمة جيدة لتعويض الجوع وإدارة تناول السعرات الحرارية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 نشرت في مجلة "Advances in NutritionTrusted Source"
وجدت مراجعة منهجية نشرت عام 2014 في مجلة "Obesity" دليلاً على أن البقوليات كانت مفيدة في توفير الشبع الفوري ولكن ليس لتناول الطعام الذي يستهلكه الناس في وجبتهم التالية.

3- الأطعمة الغنية بالألياف
 
 

الألياف هي عنصر غذائي أساسي للجسم، وتخدم العديد من وظائفه الحيوية، مثل المساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم والكوليسترول.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف كل من: شعير الشوفان الذرة والخبز الأسمر والبقوليات والخضار مثل الجزر أو الشمندر والفواكه مثل الموز والبرتقال منتجات الألبان قليلة الدسم.

4- البيض
 
 

يعتبر البيض مصدرا جيدا للبروتينات والفيتامينات والمعادن. كما أن له تأثيرًا مفيدًا في تقليل الجوع وإطالة فترة الشبع.

وبينت دراسة أجريت عام 2011 نشرت في المجلة الدولية لعلوم الغذاء، أن الذين تناولوا مأكولات تحتوي على البيض (مثل العجة) كان لديهم شبع أكبر من أولئك الذين تناولوا وجبة تحتوي على الكربوهيدرات بعد 4 ساعات.
 
5- المكسرات
 

المكسرات فعالة في زيادة معدلات الشبع، وهي غنية بالبروتينات والدهون غير المشبعة، وهي جميعها دهون صحية.

وجدت مراجعة منهجية نشرت عام 2013 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول المكسرات لا يزيد من وزن الجسم أو الدهون عند تضمينها في نظام غذائي.

ويساعد تناول المكسرات كوجبة خفيفة على إشباع الجوع بين الوجبات دون أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

6- اللحوم والأسماك الخالية من الدهون
 

وتعبر اللحوم والأسماك غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة، ويمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين أن تتحكم بشكل فعال في الشهية وتعزز فقدان الوزن. وهذا يشمل البروتينات النباتية، على سبيل المثال، فول الصويا، وفقًا لدراسة أخرى في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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