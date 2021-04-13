مع بدء العد التنازلي لإجرائها.. دعوات برلمانية لتهيئة الارضية المناسبة للانتخابات

عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، دعا الحكومة الاتحادية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية أمام الشعب العراقي في تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة.وقال الدهلكي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب ادى ما عليه على اكمل وجه من خلال تشريع القوانين الاساسية التي تضمن استكمال إجراءات المضي بالانتخابات المبكرة وما يتلوها من مصادقة على النتائج من خلال التصويت على قوانين انتخابات مجلس النواب، والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات، والانتهاء بالتصويت على الموازنة وقرار حل البرلمان"، مبينا ان "رئيس الجمهورية بعد إصدار المرسوم الجمهوري الخاص في تحديد موعد الانتخابات أصبحت الكرة اليوم في ملعب الحكومة لتهيئة الأرضية لإنجاح تلك الانتخابات واستكمالها على أكمل وجه".واضاف الدهلكي، ان "الحكومة الاتحادية اليوم على المحك وستكون مسؤولة بشكل مباشر أمام الشعب في اجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة تعيد الثقه بين الشعب والعملية السياسية، او لاسامح الله بحال حصول العكس فستنقطع الشعرة الأخيرة المتبقية للثقة بين العملية السياسية والشعب وتكون العملية السياسية برمتها في خطر محدق وحقيقي"، مشددا على ان "الخطوة الاساس التي ينبغي ان تمضي من خلالها المفوضية والحكومة هو الإسراع في توزيع أكبر قدر ممكن من البطاقات البايومترية، اضافة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة ببسط هيبة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت لتوفر مساحة حقيقية لحرية التعبير عن الرأي في اختيار الشعب لممثليه في البرلمان العراقي المقبل".وتابع ان "الخطوة الاخرى تكون من خلال تحجيم سطوة المال السياسي، اضافة الى وضع معالجات جذرية وسريعة لملف النازحين والمخيمات وضمان وصول أصواتهم بالشكل الصحيح الى من يعتقدون انه يمثلهم بالمرحلة المقبلة"، لافتا الى ان "هنالك العديد من التحديات الاخرى من بينها ضمان شفافية عملية التصويت الخاص والتصويت في السجون والتي جميعها بحاجة الى خطط محكمة تمنع او تقلل عمليات التزوير او غيرها من الحالات التي تؤدي الى حرف الانتخابات عن مسارها الصحيح".النائب عن تحالف عراقيون جاسم بخاتي، من جانبه اشار الى اهمية توفير الحكومة لجميع المتطلبات التي تؤدي الى اجراء انتخابات تلبي طموح المواطن بالشكل الأمثل.وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب وبعد استكماله للتحديات التي واجهته بالمرحلة السابقة من قوانين ترتبط بإجراء الانتخابات المبكرة، وبعدها الموازنة فقد اصبحت الكرة اليوم في ملعب الحكومة وهي المعنية بتهيئة الإجراءات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات"، مبينا ان "هنالك العديد من الامور التي يخشاها المواطن والشخصيات المتصدية والمرشحة للانتخابات المبكرة ومن بينها المظاهر المسلحة وعدم وجود سيطرة امنية متكاملة على الشارع وفرض هيبة الدولة والتي نتمنى معالجتها بشكل صحيح لتكون رسالة اطمئنان لكل المشاركين في العملية السياسية".واضاف البخاتي، ان "الامر المهم أيضا هو ضرورة الإسراع في وتيرة توزيع البطاقات البيومترية وصولا الى نسبة لا تقل عن 70% لضمان وصول اعلى نسبة ممكنة من الشفافية والنزاهة في وصل أصوات الناخبين الى من يمثلهم بالشكل الامثل، لضمان عدم العودة الى مربع التزوير"، لافتا الى ان "الامر الاخر هو أهمية وجود الرقابة الاممية، كونها حالة صحية بشرط ان لاتكون بشكل تدخل او تغيير نسب لكتل على حساب كتل اخرى، لكن ما نعتقده ان الاتجاه سيكون من خلال ذهاب الدولة الى اجراء انتخابات بايومترية تفرض فيها هيبة الدولة بما يحد من ظاهرة التزوير او تسلل من لا يستحقون الوصول الى قبة البرلمان".