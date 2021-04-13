بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، غربي بغداد".وتابع البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر مستمرة بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة".واضاف ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم خمسة متهمين بتجارة وترويج المخدرات وَضُبِطَ بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، ومتهمين اثنين بالسرقة والسطو المسلح، واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة للضوابط الصحية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، إضَافَة إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".