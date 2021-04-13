الوكالة الفرنسية للتنمية تبدي رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق

وقال البنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظ أكد للوفد على أهمية الدعم الفني الدولي لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطروحة في الورقة البيضاء"، مقترحاً عقد لقاء بين الوكالة الفرنسية للتنمية والقطاع المصرفي الخاص لتحديد مجال التعاون المشترك ".من جانبها، ابدت الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق لزيادة التعاون، فضلا عن تقديم قروض للمشاريع الخدمية والإنتاجية الخاصة بالحكومة العراقية، وتوفير التمويل للقطاعين العام والخاص، وفقا للبيانيذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD ) هي مؤسسة عامة للتمويل التنموي تعمل لمكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية .