5 مشروبات عشبية تقدم فوائد مدهشة للجسم

هو أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعاً، وفوائده كثيرة، ومن أهمها أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دوراً في توازن صحة الجسم. ويُحسن الذاكرة حيث تبين دراسة حديثة أن الشاي الأخضر يعمل على إرخاء العضلات، و زيادة الشعور بالهدوء، ولديه القدرة على تحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.مستحضر مصنوع من أوراق النعناع، ويحتوي النعناع على زيوت النعناع الأساسية، مثل المنثول، التي يمكن أن تنعش النفس وتحسن تدفق الهواء في الأنف.يساعد مغلي النعناع على الهضم، ويساعد في تقليل الغازات والانتفاخ، وعلى عكس الشاي الأخضر، يعتبر شاي النعناع خاليًا من الكافيين، وبالتالي فهو مناسب للنوم.يعدّ مغلي الزنجبيل، مشروبا مليئا بمضادات الأكسدة التي تمنع أنواعا معينة من السرطان، ويُعتقد أنّ الزنجبيل يخفف ويمنع الصداع، والصداع النصفي ويخفض ضغط الدم، و قد تجد النساء الحوامل أنّ مغلي الزنجبيل يخفف من غثيان الصباح.من فوائد مغلي الميرمية، أنه يوازن مستويات السكر في الدم، ويقلل من مقاومة الأنسولين، ويستخدم للتقليل من ألم التهاب الحلق.يُعرف شاي البابونج بقدرته على تقليل القلق والنوم، ويساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وتسهيل الهضم.