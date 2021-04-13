أفكار أطباق غير مكلفة في رمضان... حضّريها لعائلتك!

في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي ترمي بثقلها على المواطن، يحل شهر رمضان المبارك، وتحتار النساء في اختيار اطباق لذيذة وصحية ومفيدة لكنها ايضا غير مكلفة، للحفاظ على ميزانية العائلة. وفي التالي نقدم اليك افكار أطباق سهلة وغير مكلفة، يمكنك تحضيرها في رمضان.

لا شرط في أن تكون مائدة رمضان مليئة باللحوم والأصناف المتعددة الى جانب الطبق الرئيسي. فتحضير عدة اطباق يتطلب مجهود كبير وبالتالي ميزانية أكبر.

من الممكن الاستغناء عن اللحوم في ظل غلائها وتعذر بعض العوائل عن شرائها. يمكنك استبدالها بأطباق غنية بالحبوب الكاملة كالمجدرة، والأرز بالخضار، أو طبق البرغل بالطماطم، وورق العنب المحشو بالارز والطماطم من دون اللحوم. ولا تنسي أن بامكانك تحضير عدد لا بأس به من الأطباق باستخدام الارز، كالارز والبامية مع صلصلة الطماطم، أو الارز والبازلاء، أو الارز والسبانخ، وغيرها من الاطباق التي يتم خلالها الاستغناء عن اللحوم، أو يمكنك استخدام اللحم المفروم معها بكميات قليلة ومناسبة لميزانيتك.

الى ذلك، يمكنك تحضير أطباق المعكرونة المختلفة واللذيذة، كالمعكرونة بالجبنة أو باللبن والثوم، أو المعكرونة بالخضار والصلصة الحمراء، أو معكرونة مع الذرة والبروكولي والصلصة البيضاء، أو المعكرونة بالريحان.

كما ان المعجنات تعد من بين الاطباق اللذيذة والتي تعطي الشعور بالشبع، ويمكن تحضيرها باقل كلفة ممكنة. يمكنك تحضير العجينة واختيار الحشوة التي تناسبك، كحشوة البيتزا أو الأجبان أو حشوة السبانخ أو الصعتر.

ومن ضمن الاطباق الرمضانية اللذيذة وغير المكلفة، يمكنك تحضير الفتة مع الخبز المحمص والحمص واللبن. يمكنك ايضا اضافة القليل من اللحم المفروم اليها بحسب الرغبة والقدرة المادية.

كما يمكنك تحضير بعض المقبلات الى جانب هذه الاطباق الرئيسية، كالبطاطا المقلية، والكوسى أو الباذنجان المقلي أو المشوي، بالاضافة الى العجة المكونة من البيض والبقدونس، أو عجة البطاطا أو الكوسا وغيرها.

نتمنى اليك ولعائلتك مائدة صحية وأكلا هنيئاً... ورمضان كريم!