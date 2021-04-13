إيران.. بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

ووفق قناة "برس تي.في" فقد أعلن عراقجي أن بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من غد.يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز النووية الإيرانية لهجوم، حملت طهران مسؤوليته لإسرائيل.وأكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.