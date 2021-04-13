الرئيس اللبناني يطلب مساعدة اقتصادية من روسيا

وأوضح جورج شعبان، مبعوث الحريري للشؤون الروسية، الثلاثاء، أن الطلب يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال شعبان: "لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019، منذ بدء الاحتجاجات يعيش أزمة سياسية، ويحتاج لبنان إلى مساعدات اقتصادية و سياسية، ولهذا يزور رئيس الوزراء الحريري، لأنه يعلم أن لروسيا علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني".وردا على سؤال عما إذا كان الحريري سيطلب مساعدات اقتصادية من روسيا، أجاب شعبان: "طبعا، لبنان يحتاج إلى مساعدات اقتصادية في مختلف القطاعات، وسنعرف أين يمكن أن تساعد روسيا، كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية، حيث أن كورونا ينتشر بلبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وبما أن اللقاح الروسي سبوتنيك V يعتبر من افضل اللقاحات".ونوه شعبان إلى أن "لبنان يعاني في مجال الطاقة و توليد الكهرباء، ويحتاج لبناء محطات توليد كهرباء تأمن تغذية البلاد بالكهرباء 24 ساعة يوميا لذلك سنتوجه إلى روسيا لمعرفة لمعرفة إين يمكنها أن تساعد لبنان في هذا القطاع وغيره".