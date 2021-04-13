الأعمار والإسكان تفتتح جسراً شمال بغداد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزارة افتتحت برعاية وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد، مشروع إعادة تأهيل جسر ذراع دجلة الحديدي، بديل الانبوبي)، الواقع على نهر دجلة في قضاء التاجي بعد انجازه بإشراف دائرة الطرق والجسور إحدى تشكيلات الوزارة".وأضاف، ان "طول الجسر مع المقتربات يبلغ 240م وعرضه 8م، ويربط منطقة الحماميات بمنطقة التاجي حيث تم انجاز الجسر ليتحمل الحمولات الثقيلة ويخفف الزخم المروري على جسر ذراع دجلة الكونكريتي الذي سيتم المباشرة بصيانته قريبا"ً.وتابع ان" العمل في المشروع تضمن رفع الجسر الانبوبي المنهار، مع تنفيذ سطح وسياج الجسر الحديدي وصب المقتربات بالخرسانة المسلحة ومفاصل التمدد والتبليط بطبقة اسفلتية سطحية سمك 5سم، والتخطيط بالأصباغ حرارية وغيرها من الاعمال الملحقة بالمشروع".