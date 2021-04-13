بعد الافطار.. مشروبات ساخنة لحرق الدهون!

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل الدهون في البطن، كما يمكن لما يحويه من مركبات، أن يعمل على زيادة حرق الدهون أثناء التمارين الرياضية.الشوكولا الداكنة: يعمل مخفوق الشوكولا الداكنة الساخن على تقليل وزنك عن طريق تناوله في الصباح بديلا عن الإفطار أو في المساء بديلاً عن العشاء، فهو رغم احتوائه على عدد من السعرات الحرارية المتوسط، إلا أنه يعمل على الشعور بالإمتلاء ويمنع الشخص من تناول المزيد من الطعام مما يؤدي الى تخفيض الوزن.الليمون الساخن: من أكثر المشروبات الصحية، إذ أن الماء الساخن مع الليمون لهما مفعولاً ساحراً في حرق الدهون، خاصة عند تناوله قبل الوجبات أو عند الاستيقاظ، وكذلك يعمل على تنظيف المعدة، كما يعمل الليمون كمضاد للأكسدة، ومطهر للجسد.القرفة: تعمل كمادة مضادة للأكسدة لتخفض نسبة الـ"الشوارد الحرة" في الجسم، وهي تعمل على تحسين الهضم كذلك وحرق الدهون.الشاي الأسود: مثل القرفة، يتميز الشاي الأسود باحتوائه على المواد المضادة للأكسدة، والتي تقلل من زيادة الوزن وتحرق الدهون ببساطة، كما أنه يقلل من الشعور بالجوع.القهوة: القهوة السادة تعمل على تخفيض الوزن بشكل كبير، عن طريق تحفيز توليد الحرارة في الجسد، ما يرفع حرارة الجسم ويعزز الأيض، مما يقلل الوزن.