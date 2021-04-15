تجنب زيادة الوزن في رمضان بهذه النصائح الذهبية

وتفرض هذه التغييرات ضرورة اتباع بعض الإجراءات لمنع زيادة الوزن والحفاظ على الرشاقة، وفيما يلي أهمها بحسب موقع بارلو الإلكتروني:يمكن استبدال الأطعمة النشوية مثل الخبز والمعكرونة والفاكهة عالية السكر والأطعمة المصنعة مثل الصودا والحلويات بسهولة بمحلّيات بديلة، تحتوي على سكر خالٍ من السعرات الحرارية.تناول أطعمة بروتينية في وجبات الإفطار والسحور، ويمكن أن يكون مصدر البروتينات من البيض ولحم البقر والدواجن والأسماك، حيث تضيف الوقود اللازم لعضلاتك وتساعد على حرق الدهون.الدهون الطبيعية هي مفتاح إنقاص الوزن، حيث تلعب جميع الدهون باستثناء الدهون المصنعة (الزيوت المهدرجة والمهدرجة جزئياً) دوراً رئيسياً في إنقاص الوزن، ويمكن الحصول عليها من أطعمة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور وزبدة الجوز.إذا كنت ملتزماً بفقدان الوزن في رمضان، فضع خطة لنظامك الغذائي أولاً، تتضمن البروتينات والخضروات. واحرص على تضمين الألياف والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات في وجباتك اليومية.يمكن تحضير عجة البيض بالجبن لوجبة السحور، واحرص على تناول الصفار، فهو واحد من أهم المصادر الغذائية لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وبناء خلايا الجسم.ينصح بشرب حوالي 8 أكواب من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، حيث يساعد هذا على حرق الدهون ويزيل الفضلات من الكليتين وينظف المعدة والأمعاء.يخطئ البعض بالتخلي عن مشتقات الألبان خلال شهر رمضان المبارك، لكن الأبحاث تشير إلى أن هذه المنتجات تساعد على خسارة الوزن وتساهم في ضبط ضغط الدم.احرص على ممارسة تمارين رياضية خفيفة، وخاصة تمارين المشي بشكل يومي، ويفضل تناول بضع تمرات بعد وجبة الإفطار، ثم ممارسة حصة من الرياضة، قبل تناول وجبة الطعام الرئيسية.