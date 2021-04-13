دبلوماسي إيراني: الضغوط على إيران ستتحول إلى قنبلة نووية

وأشار موسويان في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي أجبر إيران على رفع نسبة التخصيب إلى 20 بالمائة.. الهجمات الإسرائيلية تسببت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 60 بالمائة".وأضاف: "هذه الضغوط والعقوبات والإرهاب النووي الأمريكي والإسرائيلي ستؤدي في نهاية المطاف إلى صناعة "قنبلة نووية" من قبل إيران".